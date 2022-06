Trova l'affare su internet e compra un trattore: pensionato truffato, due denunce

Avrebbe dovuto essere un affare. In realtà, quel trattore super conveniente visto e contrattato su internet, si è rivelata una truffa e il pensionato grottese ha perso ben 2 mila euro. Ma i carabinieri della stazione di Racalmuto, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, sono riusciti, dopo una breve attività investigativa, ad identificare e denunciare i due che hanno messo in atto artifizi e raggiri in danno del settantenne. A finire nei guai – con una denuncia sulle spalle per truffa - sono stati: una ucraina settantunenne residente a Locri e un ventiduenne residente in provincia di Catanzaro, amministratore unico di una società.

Era l’inizio dello scorso maggio quando il pensionato settantenne di Grotte s’è presentato alla stazione dei carabinieri di Racalmuto per raccontare cosa gli era capitato. Aveva concordato – dopo aver visto il mezzo su un sito internet di compravendite - l’acquisto di un trattore, marca Carraro Tigrone 500, con una società. Con bonifico aveva versato 2 mila euro, ma il mezzo, appunto, non era mai arrivato a destinazione. L’attività investigativa dei miliari dell’Arma, in poche settimane, ha permesso di identificare coloro che avrebbero messo a segno la truffa in danno dell’anziano. E i due, appunto, sono stati denunciati alla Procura di Agrigento.