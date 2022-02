Compra su internet il giubbotto di marca che tanto cercava a prezzo stracciato: truffata

Attraverso i social scopre che su un sito internet c’era in vendita il giubbotto di marca che tanto desiderava ad un prezzo veramente stracciato: 101 euro. Non ha perso tempo la quarantacinquenne e sperando di fare un affare, ha bloccato il giubbotto e subito ha concordato le modalità di pagamento. Effettuata la ricarica dei soldi, la donna ha iniziato ad attendere. Un’attesa divenuta però troppo lunga e quindi ha cercato di ricontattare il venditore per capire se ci fossero stati, ed eventualmente quali, problemi. Ma quel venditore non lo ha più ritrovato.

Consapevole d’essere stata truffata, alla donna non è rimasto altro da fare che recarsi all’ufficio Denunce della Questura (si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi) e raccontare tutto ai poliziotti. Ha formalizzato, di fatto, una denuncia a carico di ignoti e gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi possibili per poter tentare di risalire, e identificare, il venditore-truffatore. Verosimilmente non sarà semplice, ma i poliziotti ci proveranno. E non è escluso che il fascicolo realizzato possa anche venire trasmesso ai colleghi della Postale di Palermo.