Sui social trova un affare interessante e compra furgone: truffata di 15.500 euro

Trova, sui social, un furgone ad un prezzo interessante. Proprio quello che cercava da un po’ e che le serviva per lavoro. Avvia la contrattazione e con il venditore, o presunto tale, concorda l’acquisto. S’è fidata la ventitreenne ucraina, residente in Polonia, e da un po’ domiciliata ad Agrigento, ed ha effettuato – in un’unica tranche – i 15.500 euro prestabiliti. Il furgone sarebbe dovuto arrivare in città nel giro di tre, massimo cinque, giorni. Ma di giorni ne sono trascorsi molti di più e quel mezzo ad Agrigento non è appunto mai giunto. Quando la giovane ha iniziato a dubitare, e a temere il peggio, ha cercato, e ricercato, di contattare, sempre sui social, il venditore. Ma del tizio non c’era più praticamente nessuna traccia. La giovane, a questo punto, prendendo consapevolezza del fatto che era stata truffata, s’è presentata, nei giorni scorsi, all’ufficio Denunce della Questura. Ha raccontato, per filo e per segno, quanto le era, suo malgrado, accaduto ed ha fornito ai poliziotti tutti gli elementi utili, o almeno quelli in suo possesso, per provare a risalire all’uomo che ha messo a segno il raggiro in suo danno.

I poliziotti hanno avviato le indagini e il fascicolo composto è stato già inviato anche ai colleghi della Postale. Tanto attraverso i social, quanto attraverso il numero di conto corrente sul quale è stato effettuato l’importante bonifico, gli investigatori proveranno a dare un nome e cognome al truffatore. Sempre ad Agrigento, nelle passate settimane, è stato truffato un commerciante sessantanovenne che ha effettuato un bonifico di ben 16 mila euro, per pagare la merce che gli era stata recapitata, su un Iban “tarocco”. L’esercente, in quel caso, ingenuamente, ossia senza controllare con il fornitore, ha effettuato il versamento su un Iban diverso dal solito. Ha poi, appunto, scoperto d’essere stato truffato.