Carenze di risorse umane negli ospedali di Licata e Canicattì, arriva la commissione regionale Sanità

La commissione Sanità dell'Ars farà tappa domani negli ospedali di Licata a Canicattì per verificare le numerose criticità emerse in questi mesi e più volte denunciate non solo da esponenti politici ma anche dalle associazioni sindacali.

"Domani non sarà, per l’approccio che personalmente voglio dare, una seduta dedicata ad additare le tante criticità che attanagliano i nostri ospedali - commenta il vicepresidente della commissione Carmelo Pullara -, ma al contrario sarà, e in ciò spero di essere seguito dai colleghi della commissione, volta a conoscere effettivamente quale programmazione di sviluppo si prospetta per i due ospedali. Tenuto conto che, per entrambi gli ospedali di Canicattì e Licata, la rete ospedaliera, per la quale ho partecipato nella fase di approvazione, ha previsto l’implementazione di nuove unità operative, tra cui: oculistica, urologia, otorino e ortopedia, è quanto mai necessario puntare l’occhio ovviamente per mantenere, e semmai migliorare, ciò che già c’è per renderlo più efficace ed efficiente, mi riferisco ai pronto soccorso, ai reparti di medicina, cardiologia, maternità, pediatria, ortopedia e chirurgia".