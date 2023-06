Commissione per le libertà civili partecipa a dimostrazione Sar, infiamma la polemica: “Hanno lasciato il sindaco a terra”

La delegazione della commissione per le libertà civili del parlamento europeo, guidata dal presidente Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, Spagna), ha partecipato alla dimostrazione di un’operazione “Search and rescue” a bordo della nave “Dattilo” della Guardia costiera per conoscere ed analizzare le attività di ricerca e soccorso e le condizioni di sbarco e di accoglienza dei migranti che arrivano sull'isola. I componenti della commissione, tra cui gli eurodeputati Alessandra Mussolini (PPE), Annalisa Tardino (ID) e Giuseppe Milazzo (ECR), hanno incontrato il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino. Dopo l'operazione Sar incontreranno le organizzazioni non governative attive nella ricerca e soccorso: la Sea Watch, l'Emergency Open Arms, Medici senza frontiere, ResQship ed Sos Mediterranée.

Ma non sono mancate le polemiche: “Il presidente della commissione non ha aspettato i deputati di Ppe, Ecr e Id-Lega, ha cominciato la conferenza stampa da solo e ha lasciato il sindaco di Lampedusa all'aeroporto. Questa è una cosa gravissima”. Lo ha detto Alessandra Mussolini. "Denunciamo il fatto - ha aggiunto Giuseppe Milazzo - che il sindaco, che è il primo interlocutore, il primo che si occupa dei disagi provocati dagli sbarchi, è stato lasciato a terra con la totale insensibilità da parte del presidente della commissione".

In un videomessaggio i 3 eurodeputati accusano il presidente della commissione, il socialista spagnolo Felipe Lopez Aguilar, di avere avviato la conferenza stampa della missione senza avere aspettato gli eurodeputati dell'area di governo italiano. A bordo dell’imbarcazione della Guardia costiera i 3 eurodeputati sostengono che Lopez Aguilar avrebbe saltato l’incontro con il sindaco di Lampedusa previsto in agenda.

Il programma prevedeva una prima tappa in aeroporto per un incontro istituzionale e poi l'imbarco sulla vedetta "Dattilo". In realtà c'è stato un cambio non comunicato e Filippo Mannino e il suo vice Attilio Lucia sono rimasti in aeroporto mentre la delegazione è partita per la dimostrazione dell'operazione Sar. "Mannino sarebbe rimasto ancora in aeroporto ad aspettarci se invece, occasionalmente, non avessimo parlato con il vice sindaco Attilio Lucia", ha dichiarato Annalisa Tardino. A dirsi d accordo con la protesta dei tre eurodeputati italiani anche Sylvie Guillaume (S&D, Francia).

“Segnalo la scorrettezza dell’atteggiamento del presidente della commissione Libe, il collega socialista López Aguilar - ha dichiarato Annalisa Tardino - che oggi non ha atteso noi, eurodeputati italiani Ppe, Ecr e Id, per le dichiarazioni video in merito alla missione della commissione a Lampedusa, rese prima di salire a bordo della nave 'Dattilo' della Guardia Costiera. Ma ancor più grave è che abbia lasciato a terra il sindaco di Lampedusa, rappresentante del territorio che meglio di chiunque altro conosce la situazione e vive quotidianamente l’emergenza. Un brutto inizio per la missione, che dovrebbe servire alle istituzioni Ue per vedere da vicino la situazione di Lampedusa, mostrando vicinanza e solidarietà, anziché piegarsi alla narrativa della sinistra europea”.

La reazione del sindaco Mannino

"Sono amareggiato per quanto successo, perché non sono stato informato del cambio di programma. La visita doveva iniziare ascoltando le problematiche del territorio per bocca dell’autorità locale, ossia del sindaco. Evidentemente gli organizzatori o il presidente della Commissione non lo hanno ritenuto opportuno o hanno ritenuto superflua la mia presenza". Lo ha detto il primo cittadino delle Pelagie Filippo Mannino. "Spero almeno - ha concluso con rammarico - che si dia un senso concreto a questa visita perché la nostra isola è abituata da troppi anni a queste 'gite' senza che poi accada nulla".