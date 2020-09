Depuratori carenti o assenti, commissione parlamentare in missione anche in città

La commissione parlamentare di inchiesta sulle "attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati" sarà in missione in Sicilia occidentale da martedì 22 a giovedì 24 settembre 2020 per realizzare una serie di sopralluoghi finalizzati ad "approfondire le criticità relative alla depurazione delle acque reflue, tema su cui la Commissione sta conducendo un’inchiesta".

Per la provincia di Agrigento i componenti si recheranno a Fontanelle, dove si trova uno dei tanti depuratori posto sotto sequestro dalla magistratura e ormai da tempo in attesa di indispensabili interventi di adeguamento e di regolare certificato di scarico.

Parteciperanno alla missione la deputata Caterina Licatini (M5S) e i senatori Luca Briziarelli (Lega) e Andrea Ferrazzi (PD), vicepresidenti della commissione, Pietro Lorefice (M5S) e Fabrizio Trentacoste (M5S).

"La Sicilia si sta lasciando alle spalle un’altra estate di oltraggi al proprio mare. Una situazione inaccettabile, fatta di impianti vetusti che non depurano e altri nuovi mai entrati in funzione, scarichi abusivi e interi agglomerati senza rete fignaria - dice il presidente Vignaroli -. La struttura del commissario straordinario alla depurazione sta lavorando per risolvere le criticità, fronteggiando ritardi, lentezze e carenza di risorse. In questo quadro, la commissione prosegue con decisione il suo lavoro di approfondimento, con l’obiettivo di dare il proprio contributo perché si arrivi il prima possibile a una piena salvaguardia del mare siciliano, risorsa fondamentale per gli ecosistemi e l’economia dell’isola".