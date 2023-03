Antimafia, la commissione a Favara per le audizioni in provincia

Farà tappa a Favara il prossimo 30 marzo la commissione regionale antimafia. La notizia, che già circolava in questi giorni, è diventata adesso ufficiale con l'inserimento della tappa agrigentina sul sito dell'Ars, nella sezione in cui si tiene conto dell'agenda dei deputati.

Secondo il programma, le audizioni, che si svolgeranno al Comune, vedranno innanzitutto un incontro con il prefetto di Agrigento e il comitato per l'ordine alla sicurezza "sulle questioni concernenti le problematiche relative alla criminalità di stampo mafioso nel territorio del Libero consorzio di Agrigento". Verrà ascoltato anche il capo del centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Palermo e il capo sezione della Direzione investigativa antimafia di Agrigento. Improbabile che le audizioni non tocchino anche il tema della latitanza di Matteo Messina Denaro, rispetto alla quale le cosche agrigentine hanno avuto, è accertato, un ruolo di primo piano.

La commissione poi incontrerà il sostiuto procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia e i vertici delle procure di Agrigento e Sciacca.

Si terrà, inoltre, a partire dalle 15, un incontro con tutti i sindaci "sulle questioni concernenti le problematiche relative alla criminalità di stampo mafioso nel territorio".

Le ultime audizioni ad Agrigento erano state nel 2016 per quanto riguarda la commissione antimafia nazionale e nel 2018 per quella regionale: in entrambi i casi i focus furono sulla gestione di acque e rifiuti.