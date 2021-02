Libero Consorzio, Di Pisa confermato commissario straordinario: è la quinta volta

Girolamo Alberto Di Pisa è stato confermato commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Agrigento. Il decreto di nomina è stato adottato in seguito all’entrata in vigore della legge regionale he prevede il rinvio delle elezioni dei vertici del Libero Consorzio tra il 15 e il 30 marzo 2021 e la nomina dei commissari straordinari per la gestione degli enti di area vasta. Di Pisa, dunque, è stato confermato alla carica per la quinta volta.

"Le funzioni di commissario straordinario - fanno sapere da Libero consorzio - saranno eserciate nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 aprile 2021".