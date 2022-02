E' morto stanotte l'ex magistrato Alberto Di Pisa: fu commissario straordinario del Libero consorzio

L'ex magistrato Alberto Di Pisa, che era stato procuratore a Termini Imerese e Marsala, è morto la notte scorsa nella sua abitazione a Palermo. Aveva 78 anni. Per sua volontà sarà sepolto a Rizzuti, in Calabria, nella cappella della famiglia della moglie. Di Pisa, era stato dimesso ieri in fin di vita dall'ospedale dove era ricoverato per un tumore. La Regione, nel tardo pomeriggio, aveva annunciato il decesso e il presidente Nello Musumeci esprimeva cordoglio. Qualche ora dopo, però, la stessa Regione ha precisato e rettificato dicendo che Alberto Di Pisa era ancora vivo, in fin di vita, ma vivo. Stanotte, il decesso.

Dal 2018 al 2021 è stato commissario straordinario dell'ex Provincia regionale di Agrigento. Di Pisa, apprezzato per il suo rigore morale e la competenza amministrativa, era stato commissario straordinario del Libero consorzio di Agrigento "dove ha profuso con tenacia il proprio impegno" - hanno scritto già ieri dalla Regione - .