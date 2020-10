L'Asp nelle zone colpite dal Covid 19, Zappia: "Pronti ad offrire il nostro sostegno"

Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice sono i due comuni, nell’Agrigentino, tra i più colpiti dal Covid 19. L’Asp - nella giornata di oggi - si è recata nelle zone di massima criticità. Luoghi dove il Coronavirus è riuscito a creare non pochi danni. Sul posto, senza esitazioni, il commissario Mario Zappia.

"La mia presenza in questi comuni - ha dichiarato il commissario Asp - non assume un semplice significato simbolico né, tantomeno, rappresenta un atto formale. Scaturisce invece dall’intenzione di prendere diretta visione delle criticità e, al contempo, dal desiderio di offrire il massimo sostegno alle comunità locali le quali, in un periodo già segnato da difficoltà e preoccupazioni generali legate alla pandemia, stanno vivendo sofferenze ancor maggiori".