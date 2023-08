Sammartino ha lasciato il commissariato di Canicattì, l'appello: "Serve più collaborazione del cittadino"

"L'esperienza più forte, durante gli anni di servizio al commissariato di Canicattì, è stata sicuramente l'arresto del pedofilo. Ha segnato me, ma anche tutto il personale. Canicattì mi ha formato a livello professionale, ma anche umano perché la squadra, i ragazzi del commissariato, le 37 persone che mi hanno collaborato in questi due anni e mezzo mi hanno reso sicuramente un poliziotto e un uomo migliore. Ed è per questo che li ringrazio, uno ad uno, per la disponibilità che mi hanno mostrato in questi anni. Sono stati anni di sacrifici, sono stato molto impegnato nel contesto Canicattinese. Vorrei ringraziare mia moglie e mio figlio che non mi hanno fatto mai pesare le mie continue assenze, ma vorrei mandare un abbraccio a tutti i colleghi del commissariato di Canicattì che sicuramente mi mancheranno quotidianamente". Il vice questore aggiunto Francesco Sammartino è a Lampedusa, in servizio all'hotspot di contrada Imbriacola dove gestisce il continuo andirivieni, fra sbarchi e trasferimenti, di migranti. Non c'era ieri, in commissariato, all'avvicendamento con il nuovo funzionario, il commissario capo Gerlando Scimé che ha preso il suo posto. A cuore aperto ha però voluto "abbracciare", uno ad uno, tutti i "suoi" uomini.

"'Esserci sempre' si è sempre tradotto nel fatto di essere sempre presente in ufficio e di dare sempre una risposta al cittadino quando ha bussato al nostro commissariato" - ha spiegato il vice questore aggiunto Sammartino che ha invocato, a livello provinciale, la necessità di "più collaborazione da parte del cittadino. Collaborazione che, in questi anni, è molto mancata. Se riusciamo a migliorare in tal senso, otterremo davvero la prevenzione".