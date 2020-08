Commissariamento dell'Ati, il Forum per l'acqua pubblica: "Bisogna scongiurarlo"

Acqua pubblica, il Forum per l'acqua pubblica prende posizione a difesa dell'Ati e chiede ai 15 comuni "ritardatari" di accelerare con l'iter per l'approvazione dello statuto della società consortile.

In una lunga lettera il fronte chiede ai "consiglieri comunali di Agrigento, Camastra, Comitini, Casteltermini, Favara, Lampedusa e Linosa, Monteallegro, Porto Empedocle, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, San Giovanni Gemini, San Biagio Platani, Ravanusa e Sciacca di approvare quanto prima lo statuto dell'azienda speciale consortile" ed a "tutte le forze politiche, sindacali, associative ed alle cittadine e cittadini di vigilare e sollecitare i Consigli comunali a non declinare una responsabilità che devono assumere trasversalmente".

L'idea del Forum è quello di continuare a sostenere il percorso "verso la ripubblicizzazione dell'acqua intrapreso dai sindaci che compongono l'Ati" avviato con la risoluzione del contratto di gestione, scongiurando "il pericolo di una nuova privatizzazione" che potrebbe essere agevolato di fatto con un percorso di commissariamento, oggi quasi auspicato dalla gestione Ati vista l'impasse in seno ai Consigli comunali.

"L'acqua - concludono - non ha colore politico, non è una merce da vendere, comprare o barattare, non può essere ostaggio di ragionamenti opportunistici, di turni elettorali, di temporeggiamenti gattopardeschi che rischiano di lasciare spazio a nuove privatizzazioni. Il processo di liberazione dal privato e dalla possibilità di continuare a fare profitto sul Bene Comune primario è soprattutto un processo di liberazione dal malaffare e di riscatto di un'intera comunità che si è battuta per anni per l'Acqua Pubblica".