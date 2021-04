Codacons ancora all'attacco: "I mercati settimanale sono fuori legge"

L'associazione dei consumatori Consumer va, ancora, all'attacco dell'amministrazione comunale e denuncia irregolarità per quanto riguarda i mercati cittadini.

La sigla, in particolare, evidenzia che "il mercato all’ingrosso di frutta insistente nella via Sirio al Villaggio Mosè sarebbe abusivo e mai deliberato dal Consiglio comunale oltre che fantasma", e che "tutti i mercati settimanali rionali agrigentini non rispettano le leggi in materia". In particolare in questi ultimi sarebbero disattese le regole imposte dalla Legge regionale 18 e successive integrazioni, "specie nei servizi ad utenti e commercianti".

Per tutto questo l'associazione ha presentato una richiesta di accesso agli atti, della documentazione inerente i mercati.