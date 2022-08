Commerciava abusivamente in alimenti e bevande, scatta maxi sanzione e sospensione dell'attività

Ha avviato un'attività permanente di somministrazione di alimenti e bevande, utilizzando un veicolo con rimorchio, senza presentare la Scia al Comune di Agrigento e senza rispettare le norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie. Ad effettuare, poco prima di Ferragosto, gli accertamenti sull'esercente e sulla sua attività, sviluppata in maniera permanente, sono stati gli agenti della polizia municipale.

All'indomani di Ferragosto, concluse le verifiche documentali, non solo sono state riscontrate violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 2.500 ad un massimo di 15 mila euro, ma è stata disposta anche l'immediata cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Di fatto, dunque, l'esercente commerciale non potrà più mettersi al lavoro - se non, naturalmente, dopo aver regolarizzato la sua posizione - dove "tradizionalmente" collocava il suo mezzo con rimorchio.

Quanto scoperto dalla polizia municipale non è altro che, per Agrigento, l'ennesimo caso di abusivismo commerciale.