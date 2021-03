La città ricorda le vittime del Covid: fiori sulla lapide del primo agrigentino morto

In occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, l’amministrazione comunale di Agrigento ha ricordato i quindici cittadini morti con Covid e lo ha fatto con la deposizione di una composizione floreale nella cappella dove riposa la prima vittima della città l’ex bancario Calogero Baldacchino scomparso il 25 aprile scorso a 72 anni.

Torna dal Portogallo con la moglie e si ammala di Coronavirus: morto bancario in pensione

„ Torna dal Portogallo con la moglie e si ammala di Coronavirus: morto bancario in pensione “



“Era doveroso questo ricordo per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle famiglie, con Baldacchino che è stata la prima vittima di Covid in città c’era anche un legame personale, ricordo che tanti anni fa, aveva provato a convincermi a candidarmi a sindaco e oggi sono qua a commemorarlo con addosso la fascia tricolore”. Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè in ricordo di Calogero Baldacchino e di tutte le altre vittime del virus. Presenti alla commemorazione anche i familiari. “E’ una ricorrenza triste – dice Roberto Baldacchino, fratello del compianto Calogero – che però ci fa commuovere per il pensiero che il sindaco e la città hanno avuto nei confronti di mio fratello Lillo che aveva un forte legame affettivo viscerale con la sua terra”.