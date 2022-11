Commemorazione dei defunti a Piano Gatta, don Mario Sorce: ”Ogni salma ha diritto alla sepoltura”

“Si deve fare di tutto per far si che ogni salma abbia una dimora dignitosa. Speriamo che chi è nella responsabilità di poter assicurare questo diritto sacrosanto, faccia di tutto perché ci si riesca”.

Così dai microfoni di AgrigentoNotizie il vicario foraneo dell'Arcidiodesi di Agrigento, don Mario Sorce in occasione della commemorazione dei defunti nel cimitero di Piano Gatta dove, oltre un centinaio di salme attendono da diverso tempo un loculo. Il sacerdote, nel giorno dedicato alla memoria dei cari estinti, alla presenza del sindaco Franco Miccichè, anche durante la celebrazione eucaristica che si è svolta nel viale principale del camposanto, ha ribadito l'esigenza di trovare una soluzione al problema che si protrae ormai da almeno quattro anni e che amplifica il dolore dei familiari che, oltre a patire per la perdita di un proprio caro, non possono neanche portare un fiore su una tomba e in alternativa, lo attaccano alle persiane delle finestre della camera mortuaria.