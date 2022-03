Giornata delle vittime del Coronavirus, il 18 marzo bandiere a mezz'asta

Venerdì, bandiere a mezz’asta al Comune di Licata in occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19” che, per legge, ricorre il 18 marzo di ogni anno. Ad annunciarlo il sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

"Per mantenere vivo il ricordo dei 37 nostri concittadini e di tutte le vittime che hanno perso la vita a causa della pandemia da Covid-19 – dichiara il Sindaco Galanti – abbiamo deciso di esporre le bandiere a mezz’asta di 'Palazzo di Città'. Un gesto simbolico per rinnovare la vicinanza ai familiari delle vittime. Infine, l’Amministrazione Comunale desidera ringraziare – conclude Galanti - il personale medico e tutti coloro che hanno lottato e ancora lottano con sacrificio e generosità contro il virus".