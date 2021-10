Commemorazione dei defunti, ecco come cambia la viabilità cittadina

Commemorazione dei defunti, ecco come cambierà il traffico nell'area intorno al cimitero di Bonamorone. A deciderlo, con un'apposita ordinanza, è stato il sindaco Franco Micciché. Per la precisione, nei giorni del 31 ottobre e dell'1 e 2 novembre, dalle 7 alle 19, il traffico veicolare verrà chiusa la via Demetra ad eccezione dei mezzi pubblici o di emergenza.

Il Comune ha inoltre disposto il senso unico con direzione di marcia da via Panoramica dei Templi a via Demetra, con divieto di svolta a sinistra per quest'ultima. Nella via Antonio Gramsci sarà attuato il senso unico con direzione di marcia via Demetra verso viale della Vittoria, con sosta ambo i lati.

Nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, nel piazzale del cimitero, sarà inibito l'ingresso veicolare ed imposto il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione degli autobus del servizio pubblico, dei taxi, dei mezzi dei diversamente abili, delle associazioni di volontariato che faranno richiesta, di quanti impossibilitati alla momentanea deambulazione, nonché delle ditte di rivendita di fiori e della ditta Lumia, che transiteranno solo per raggiungere i propri garage.