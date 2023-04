Soldati morti in guerra: ecco il nuovo monumento che ricorderà le 43 vittime del conflitto

Tante piccole figurine colorate in ceramica ricorderanno ai posteri il sacrificio dei 43 soldati di Santo Stefano Quisquina partiti per la Seconda Guerra mondiale e mai tornati a casa.

A volere l'iniziativa è stata l'amministrazione comunale: a realizzare gli interventi è la bottega “Litegi”, che ha fatto dono alla comunità del piccolo centro montano di una installazione particolarmente simbolica alla vigilia del 25 aprile.

Quarantatrè sagome, connesse ai 43 nomi impressi a memoria sulla lapide posta in corrispondenza del monumento. I colori utilizzati sono, spiega una nota "il rosso, per indicare il sangue versato e il verde per ricordare i boschi e i prati, lasciati insieme agli armenti, per rispondere alla chiamata alle armi e che contemporaneamente richiama il colore delle divise militari indossate dai commilitoni". Questi, uniti allo sfondo bianco, ricordano ovviamente la bandiera italiana e formano persino un'elica che ricorda la struttura del Dna.