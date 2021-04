Principio di incendio in uno stabile delle Ferrovie, fiamme dolose? Avviate le indagini

Misterioso principio di incendio all'interno dello stabile ferroviario, al chilometro 47+2 della statale 189: la Agrigento-Palermo, in territorio di Comitini. Sul posto, scattato l'allarme, dopo che è stato notato del fumo uscire dal primo piano dello stabile, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, gli operai e i tecnici di Ferrovie dello Stato, ma anche i carabinieri della stazione di Comitini.

Le fiamme fra primo piano e sottotetto sono state ben presto circoscritte e domate, tant'è che appunto il rogo è rimasto a livello di principio. Cosa sia accaduto all'interno dello stabile, se il fuoco sia divampato per un cortocircuito o perché appiccato, resta un mistero. Spetterà - laddove ci siano i margini della possibilità - ai carabinieri della stazione di Comitini provare a fare chiarezza.

I danni sono stati di lieve entità. Per ore, fino a quando non è stata riportata la sicurezza nello stabile, la statale Agrigento-Palermo è rimasta percorribile - nel punto in cui sorge il fabbricato delle Ferrovie dello Stato - a senso unico alternato. E questo, naturalmente, per fare in modo che l'autobotte dei vigili del fuoco potesse essere il più vicino possibile allo stabile.

