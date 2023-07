Divampa l'incendio mentre l'auto è in marcia: 4 persone riescono a mettersi in salvo

Divampa l'incendio mentre l'auto, una Ford C-Max, era in marcia lungo la strada statale 189, all'altezza del bivio per Comitini. A mettersi in salvo, abbandonando l'abitacolo prima e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco subito dopo, sono state le quattro persone che erano all'interno.

Per fortuna, nessuno di loro s'è ustionato, né intossicato.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, giunti sul posto, hanno spento il rogo che ha comunque devastato l'utilitaria. Sul posto, per regolare la circolazione stradale e scongiurare incidenti, anche i carabinieri.