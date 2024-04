Minacce al sindaco di Palma, Stefano Castellino: “Vergognati, costituisciti e chiedi scusa alla città”

“Non sono cose che fanno piacere per quel latente senso di tradimento anche se la maggioranza della mia città è composta da persone perbene, c'è però una sparuta minoranza che va condannata ed emarginata perché ha portato delle tensioni non tanto alla mia persona perché andrò avanti senza nessun tentennamento ma ha colpito la sensibilità dei miei familiari”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino descrive il suo stato d'animo dopo l'inquietante messaggio intimidatorio del quale è stato vittima. Il primo cittadino, dalla prefettura di Agrigento dove si è svolto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, organismo quest'ultimo che deciderà quali azioni di tutela adottare nei confronti del primo cittadino palmese.

Castellino si interroga sui motivi che abbiano indotto gli autori, al momento ignoti, a compiere il grave gesto e, sempre dai microfoni di AgrigentoNotizie, ricorda un atto compiuto dalla sua amministrazione: “Abbiamo portato avanti delle battaglie. Come dimenticare quella che nel gennaio del 2018 ha portato alla cancellazione del mega appalto sui rifiuti da ventisette milioni di euro, ma non ci sentiamo nel mirino e neanche vogliamo essere definiti in altro modo, vogliamo solo essere dei buoni amministratori onesti e rispettosi della legalità”. Stefano Castellino lancia anche un messaggio al responsabile dell'atto intimidatorio: “Si deve semplicemente vergognare e non avere il coraggio di guardarsi allo specchio, farebbe cosa buona e giusta se si costituisse e chiedere scusa alla mia famiglia e alla mia città”.

