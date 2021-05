Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A pochi passi dalla Valle dei Templi e dalla Scala dei Turchi è nato il Comitato " Terre di Fauma" con il chiaro scopo di tutelare e promuovere le potenzialità del territorio.

Sono circa 100 i membri, tutti residenti nella contrada o proprietari terrrieri. L' Avvocato Gabriele Morreale Agnello, a nome del comitato dichiara:

" Questo comitato nasce per fare rete e sviluppare le enormi potenzialità di questo storico feudo. Terre di Fauma è una contrada ricca di colture pregiate e cantine sociali con possibilita' di foresteria.

Ci siamo costituiti in Comitato per poter disegnare un percorso che valorizzi il territorio amplificando le sue potenzialità turistiche, già notevolmente sviluppate negli ultimi anni. Vista la generosità del terreno e la posizione privilegiata, tra la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi, immaginiamo di creare un percorso enogastronomico che promuova la contrada e i suoi prodotti agricoli d'eccellenza, olio e vino in primis. Un percorso turistico da effettuare anche mediante itinerari di trekking o di cicloturismo, che da Fauma porti fino alle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto, borghi naturali dai panorami mozzafiato.

Nei prossimi giorni chiederemo ufficialmente un incontro al Sindaco di Agrigento, Franco Micciche', anche nella qualità di Presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, così da poter vagliare la possibilità di mettere a punto una strategia di sviluppo turistico sostenibile per la bellissima contrada " Terre di Fauma"."