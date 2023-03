Cessione delle reti idriche, a Camastra cittadini sul piede di guerra: “L'acqua è nostra e non si tocca”

“L'acqua non si tocca, faremo le barricate”, questo è lo slogan coniato dai cittadini di Camastra che si oppongono alla cessione delle reti idriche ad Aica. Nel piccolo centro agrigentino, è stato anche formato un comitato di protesta che si è riunito in assemblea nel centro sociale del paese. Il Comune di Camastra gestisce in proprio il servizio idrico, attinge ad una ricca sorgente sotterranea.

Attualmente dai rubinetti delle case dei camastresi, l'acqua corrente scorre 24 ore su 24 e circa il settanta per cento della popolazione, paga circa 100 auro all'anno di bolletta. Al comitato hanno aderito anche amministratori e consiglieri comunali. I timori degli abitanti di Camastra sono legati agli alti costi di gestione che potrebbero derivare dalla perdita della propria gestione del servizio idrico che, secondo i camastresi, porterebbe bollette più salate e inficerebbe anche sulla qualità del servizio stesso.

Il comitato di protesta ha anche “assunto” un legale di fiducia per le eventuali battaglie legali che da Camastra si preannunciano dure.