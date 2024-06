Viabilità sicura, la strada della Mosella avrà una rotonda di collegamento con la statale 640: l’annuncio in Prefettura

Una nuova rotonda per smaltire il traffico veicolare e rendere più sicuro l’innesto fra la statale 640 e la strada della Mosella. Sul "fronte" del contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti invece è stato assicurato che verranno installate delle videocamere di sorveglianza in tutte le venti piazzole di sosta che, lungo la strada degli Scrittori, coprono l’intero tratto che collega la città dei Templi al capoluogo nisseno. Questi sono gli impegni assunti da Anas durante un incontro che si è svolto alla sede territoriale del governo di Agrigento.

Secondo quanto riferito dal prefetto, Filippo Romano, il Comune di Agrigento, per migliorare le condizioni di sicurezza della strada della Mosella, ha assicurato che presto verranno avviati i lavori di manutenzione in attesa che Anas presenti il progetto della rotonda che è stata comunque autorizzata dalla Soprintendenza dei beni culturali.

Per quanto riguarda invece i lavori di manutenzione sul tratto Empedoclino della statale 115, sempre secondo quanto riferito dal prefetto, Anas dopo la recente apertura della strada, ha manifestato la volontà di riprendere le opere dal 15 settembre per evitare problemi di congestione del traffico veicolare durante il periodo estivo.

Dalla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è emerso che per contrastare gli incendi boschivi, il corpo Forestale farà entrare in azione i droni per vigilare e denunciare dall’alto le possibili azioni dolose dei piromani. Per quanto riguarda invece le recenti disposizioni in materia di trasporto dell’acqua con le autobotti, dalla prefettura e rivolgendosi in modo particolare agli autotrasportatori di Sciacca, è stato ribadito che gli stessi potranno rifornirsi solo ed esclusivamente tramite Aica e che in tal senso, verranno effettuati dei controlli mirati dalle forze dell’ordine.

