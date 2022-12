Escalation di criminalità, disposti più controlli a Favara, il sindaco Palumbo: "Lo chiedono i cittadini onesti”

Anche Canicattì, Licata e Ribera sono stati al centro di molteplici episodi criminali e non si esclude che il comitato possa intraprendere azioni analoghe anche in queste località

Dopo il grido di allarme che il sindaco di Favara Antonio Palumbo aveva lanciato nelle ore successive all'omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo ma anche ad altri episodi di microcriminalità che si sono susseguiti nelle ultime settimane, il primo cittadino favarese è stato convocato oggi in prefettura, sede quest'ultima del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

“Favara – aveva detto ieri il sindaco Palumbo - non è solo criminalità, violenza e degrado, ha solo bisogno delle cure di tutti per tornare a brillare", e oggi il prefetto Maria Rita Cocciufa, unitamente ai vertici provinciali delle forze dell'ordine, hanno raccolto l'appello del sindaco disponendo controlli interforze mirati sul territorio comunale di Favara. Carabinieri, poliziotti e finanzieri, insieme agli agenti del locale corpo di polizia municipale, intensificheranno i controlli per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica".

“Lo scopo non è solo quello di di ribadire la presenza delle istituzioni – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco di Favara Antonio Palumbo – ma quello di strutturarla nel tempo per dare ai cittadini onesti una maggiore percezione di sicurezza”.

Secondo quanto emerso, queste attività di controllo non saranno solo limitate ad un'attività "spot" ma potranno essere realizzate nel tempo, anche perché il sindaco - accompagnato alla riunione dall'assessore alla Polizia municipale Laura Mossuto - ha esposto le numerose criticità della città che potranno essere affrontate sotto diversi punti di vista, anche con iniziative di sensibilizzazione.

Nei prossimi giorni anche il sindaco di Ribera incontrerà il prefetto. Se si considera inoltre che diversi altri centri della provincia sono stati al centro di molteplici episodi criminali, non si esclude dunque che il comitato per l'ordine e la sicurezza possa intraprendere azioni analoghe anche per altre località agrigentine.

L'escalation di criminalità, il sindaco in vista del comitato per l'ordine e sicurezza: "Favara ha solo bisogno di cure"