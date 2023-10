"Più sicurezza e decoro per Fontanelle": comitato di quartiere incontra prefetto e amministrazione

Sicurezza, mancanza di decoro e infrastrutture abbandonate nel quartiere di Fontanelle, incontro istituzionale questa mattina tra il prefetto di Agrigento, i vertici delle forze dell'ordine, l'amministrazione comunale e i rappresentanti del comitato di quartiere “Fontanelle Insieme”.

"Nel corso del confronto - dice una nota - i rappresentanti del comitato di quartiere hanno esposto problematiche, criticità ma anche potenzialità e opportunità del territorio. L’interesse da parte di tutti nel migliorare le situazioni esposte, ha reso l’incontro particolarmente interessante ed ha evidenziato un forte spirito di collaborazione tra le parti. Siamo grati al prefetto Filippo Romano, per aver mostrato attenzione e vicinanza alle nostre istanze, manifestando ampia disponibilità ad intervenire, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le autorità militari, adottando misure idonee per rassicurare gli abitanti e tutelare la loro sicurezza".