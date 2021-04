Comitato consuntivo dell'Asp, via al rinnovo dei componenti: ecco quando si comincia

I legali rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati potranno far pervenire le istanze compilando l’apposito modello A1

Si rinnova il Comitato consultivo dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, l’organismo di rappresentanza costituito da organizzazioni ed associazioni di volontariato rappresentative degli operatori del settore sanitario e sociosanitario e di tutela dei diritti degli utenti.

A partire da lunedì prossimo, 12 aprile 2021, i legali rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati potranno far pervenire le istanze compilando l’apposito modello A1 e seguendo le indicazioni pubblicate dall’Asp di Agrigento all’indirizzo web https://www.aspag.it/index.php/rinnovo-cca-2021.

"Nell’ottica della piena partecipazione delle associazioni di cittadini e operatori alle scelte strategiche aziendali, il comitato consultivo, tra i suoi principali compiti - fa sapere l'Asp in una nota - esprime pareri e formula proposte al direttore generale in ordine agli atti di programmazione dell’Azienda, all’elaborazione dei piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi offerti nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dal piano sanitario nazionale. Composto da un minimo di venti fino ad un massimo di quaranta componenti, il comitato, in stretta collaborazione con l’ufficio relazioni con il pubblico, partecipa inoltre alle azioni di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti e verifica sistematicamente i reclami e le segnalazioni inoltrate dai cittadini".