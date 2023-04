La Scala dei turchi porta bene: “L'addio” dei Coma_Cose è disco di platino

C'è un po' di Agrigento nel disco disco di platino vinto dai Coma_Cose. Il duo musicale che ha partecipato a Sanremo oggi festeggia un importante riconoscimento.

Infatti, ogni settimana, solitamente di lunedì, la Fimi in collaborazione con GfK, istituto di ricerche di mercato tedesco, ufficializza le certificazioni di vendita degli album e dei singoli in Italia.

Questa settimana, ad alzare l'ambito riconoscimento, sono stati - appunto - i Coma_Cose. Il brano premiato è "L'Addio". Il duo, sui propri canali social, ha ringraziato i propri fans con uno scatto della Scala dei Turchi, location dove è stato girato il videoclip de "L'Addio".

"Quando scopri che…L’Addio è disco di platino.Questa canzone - scrivono i Coma_Cose - ci ha fatto sentire in volo dal primo giorno, è bellissimo vedervi tra le nuvole che viaggiate con noi…Grazie".

La coppia artistica formata da Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli (in arte California e Francesco Lama) è una coppia di fatto che proprio a Sanremo 2023 ha annunciato che presto convolerà a nozze. Il duo si è innamorato della marna bianca della Scala dei Turchi di Realmonte. Il videoclip conta, ad oggi, più di novemilioni di views. Una importante promozione turistica per un territorio che non ha bisogno di grandi presentazioni.