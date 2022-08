Preservare colture e patrimonio arboreo della Valle, il Parco cerca acqua sotterranea

C'è necessità di trovare acqua per irrigare le colture e mantenere intatto l'incantevole patrimonio paesaggistico e naturalistico dell'area demaniale della Valle dei Templi. Per il Parco archeologico è dunque indispensabile effettuare dei saggi per la ricerca di acqua sotterranea.

E il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, ha autorizzato l'impegno di spesa 15.372 euro, nonché l'affidamento dei lavori di trivellazione per ricerche idriche sotterranee sui terreni demaniali. Se ne occuperà la ditta Geo Edil Srl di Enna.