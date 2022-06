"Aveva un coltellaccio di 15 centimetri in tasca", denunciato operaio

Porto di armi o oggetti atti ad offendere. E’ per questa ipotesi di reato che un ventiduenne di Favara è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Il giovane, durante un controllo dei carabinieri della tenenza di Favara e durante una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a punta, con lama lunga 15 centimetri.

L’arma, sul cui possesso il giovane operaio non avrebbe saputo fornire spiegazione, è stata posta sotto sequestro, mentre a suo carico è stata formalizzata una denuncia all’autorità giudiziaria. Il controllo è stato eseguito, dai carabinieri della tenenza cittadina, in via Rosario Livatino. Notato lo strano nervosismo del ventiduenne, i militari hanno optato per una perquisizione personale. Ed effettivamente, per come dimostrato dai fatti, i carabinieri avevano subodorato correttamente perché, appunto, il ventiduenne operaio, di Favara, era in possesso di un coltellaccio con lama da quindici centimetri.