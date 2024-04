Pestaggio e coltelli in discoteca: arriva lo stop della questura, locale chiuso per 15 giorni

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha emesso un decreto di sospensione della licenza, per quindici giorni, nei confronti del titolare di una discoteca della provincia.

Il provvedimento, come fa sapere la stessa questura, è stato adottato in seguito ai controlli eseguiti tra il 9 e il 10 marzo dal personale della squadra amministrativa. In quell'occasione i poliziotti hanno trovato due giovani armati con altrettanti coltelli all'interno del locale.

Nella stessa sera, altri due ragazzi minorenni sono stati rintracciati e identificati in seguito a un’aggressione, avvenuta all’interno del locale, nei confronti di un coetaneo che ha subito un pestaggio e ha dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale dove gli sono stati diagnosticati traumi per 27 giorni di prognosi.