In giro per strada con dei coltellacci, nei guai un 24enne e un 40enne

Un coltellaccio sequestrato ad Agrigento e uno a Porto Empedocle. Vanno avanti senza alcuna sosta i controlli dei carabinieri per prevenire e reprimere ogni possibile reato, soprattutto il porto di armi e oggetti atti ad offendere che potrebbero, di fatto, trasformarsi in un’autentica minaccia.

Due, nel giro degli ultimi giorni, i denunciati alla Procura. Ad Agrigento, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito un ventiquattrenne e sequestrato un coltello a serramanico di 10 centimetri. A Porto Empedocle, invece, i militari della stazione cittadina, che sono sempre coordinati dal comando compagnia della città dei Templi, hanno denunciato un disoccupato quarantenne che, in piazzetta Luca Crescente, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 18,5 centimetri. In quest’ultimo caso, l’arma bianca è saltata fuori durante una perquisizione veicolare.

Verifiche ed accertamenti, anche per evitare che gli agrigentini vadano in giro, armati di coltellacci o di altre armi, andranno, inevitabilmente, avanti anche nei prossimi giorni e settimane.