Senza revisione, assicurazione, con patente scaduta e 3 coltellacci nel marsupio: denunciato

In giro, per le strade di Canicattì, con 3 coltelli a serramanico all'interno del marsupio. Cosa dovesse farci con quelle armi bianche non è, naturalmente, chiaro. Ma sono state sequestrate e il 54enne di San Cataldo è stato denunciato alla procura di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere.

I poliziotti del commissariato di Canicattì, sistematicamente impegnati nel controllo del territorio, hanno fermato un'autovettura. Avrebbe dovuto essere appunto uno dei tanti controlli. Ma l'automobilista è apparso nervoso, molto nervoso. E' stato subito accertato che si era messo alla guida, spostandosi da San Cataldo fino a Canicattì, con una patente scaduta e con l'auto senza revisione e senza assicurazione. E' stato sanzionato amministrativamente.

I poliziotti ci hanno però visto lungo perché l'uomo - dopo aver accertato le violazioni amministrative - ha continuato ad essere agitato. È stata decisa una perquisizione veicolare e personale. E dal marsupio che il 54enne aveva in macchina sono saltati fuori i tre coltelli a serramanico. Ecco quindi che è stata accertata l'ipotesi di reato e a suo carico è stata formalizzata una denuncia alla procura.