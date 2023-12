Quattro colpi di pistola contro la casa di un commerciante: aperta inchiesta

Quattro colpi di pistola contro la finestra e il portone di casa di un commerciante di 53 anni.

L'intimidazione - sulla quale sta indagando la polizia - è stata compiuta nel centro storico di Canicattì, fra le vie Duomo e Gangitano. Nessuno, stando a quanto trapela al momento, avrebbe visto, né sentito nulla mercoledì sera, quando in rapida successione sono stati sparati da una calibro 7,65 i quattro colpi.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e quelli del commissariato di Canicattì hanno cercato, sentendo più abitanti della zona, di mettere dei punti fermi nell'inchiesta. Ma non c'è stata, e questo è certo, nessuna collaborazione. A dare l'allarme, chiamando le forze dell'ordine, è stato lo stesso proprietario dell'abitazione, anch'esso subito ascoltato per comprendere - come sempre avviene in questi casi - se ha o meno dei sospetti o se, di recente, ha avuto discussioni con qualcuno. Le bocche di investigatori e inquirenti sono serrate, non filtrano indiscrezioni di nessun tipo.

Al lavoro, fra le vie Duomo e Gangitano, anche i poliziotti della Scientifica che hanno sequestrato più reperti che, nelle prossime settimane, verranno analizzati.