Colpi di pistola contro l'auto di un operaio: danneggiata anche una seconda vettura

È stata danneggiata anche la fiancata di una Fiat Seicento di proprietà di un 34enne. Quando nella notte tra venerdì e sabato sono stati esplosi dei colpi di pistola contro la Fiat Stilo dell'operaio 54enne, fra viale Sicilia e via Alessio Di Giovanni, ad essere danneggiata è stata anche la Fiat Seicento. Una vettura che era posteggiata accanto alla Stilo e che non è stata il bersaglio, ma che è stata colpita verosimilmente in maniera accidentale.

I militari della Scientifica, nel corso del sopralluogo fatto a Fontanelle, avrebbero recuperato e sequestrato l’ogiva di un proiettile.

Stando a quanto fino ad ora è stato ricostruito dai carabinieri, che con il coordinamento della procura, si stanno occupando dell'inchiesta, l'attentatore ha sparato due colpi di pistola contro la Fiat Stilo ed è poi scappato in maniera fulminea. Non è chiaro, non ci sono elementi a quanto pare, come vi sia arrivato: se in sella ad una moto o su un'altra macchina.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale