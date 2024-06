Litiga con il genero e lo colpisce con l'ascia alla testa: operaio 48enne in ospedale

Quarantottenne colpito, alla testa, a colpi d'ascia, dal suocero. S'è rischiata una tragedia in un'abitazione di Raffadali dove c'è stata una lite in famiglia e dove l'operaio 48enne è rimasto gravemente ferito. Ad intervenire, e anche tempestivamente, scongiurando il peggio, sono stati i carabinieri e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno trasferito il ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I carabinieri hanno invece bloccato il sessantenne, il suocero dell'operaio. La posizione dell'uomo, ieri, risultava essere ancora al vaglio del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta immediatamente aperto.

Pare che i rapporti fra suocero e genero, negli ultimi tempi, fossero decisamente agitati. E venerdì sera, a quanto pare, si sarebbero incontrati per chiarire e forse anche cercare di recuperare il rapporto. Tutto è però precipitato e con l'ascia il sessantenne avrebbe colpito l'operaio.

I medici, dopo tutti gli accertamenti sanitari, hanno sciolto la prognosi sulla vita dell'uomo: ha riportato un grave trauma cranico, ma non è appunto, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Pare - ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo - che i carabinieri non abbiano ritrovato l'ascia usata per l'aggressione al 48enne.

