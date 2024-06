Due colpi d'arma da fuoco contro la finestra della camera da letto: denunciato 54enne

Due colpi d'arma da fuoco contro la finestra della camera da letto. A chiamare la polizia, gli agenti del commissariato di Licata nello specifico, è stata la padrona di casa che la sera precedente aveva sentito dei rumori, ma non si era allarmata. Fatta, in mattinata, la scoperta, la 54enne, incredula e sotto choc, non ha potuto far altro che lanciare l'Sos.

Gli agenti, che conoscono il territorio e i suoi abitanti, si sono subito messi ad indagare e poco dopo hanno fatto almeno un paio di perquisizioni domiciliari. E in una di queste sarebbero stati ritrovati dei proiettili compatibili con quelli esplosi contro l'abitazione. Il licatese di 54 anni è stato quindi denunciato, in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono minacce, danneggiamento aggravato, detenzione abusiva di cartucce, ma anche atti persecutori. L'arma, che sarebbe stata usata per sparare quei due colpi, non è stata invece ritrovata.

Fra le vittime dell'avvertimento e il licatese deferito all'autorità giudiziaria, a quanto pare, vi sarebbero delle questioni, legate ad interessi economici, che si trascinano da tempo. A quanto pare, già nel recente passato, sarebbero state formalizzate più denunce per atti persecutori. Le indagini dei poliziotti del commissariato di Licata vanno comunque avanti. Gli agenti stanno cercando di fare chiarezza su alcuni punti oscuri.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.