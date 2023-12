Colpo di pistola contro un immigrato: tunisino 49enne in ospedale, si cerca l'italiano che ha sparato

Un colpo d'arma da fuoco è stato esploso per strada, in discesa Gallo, nella zona sottostante alla via Atenea, nel centro storico di Agrigento. Un immigrato, un tunisino quarantanovenne già noto alle forze dell'ordine, è rimasto ferito ed è stato già soccorso e trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio. L'uomo è stato attinto ad un polso e non è in pericolo di vita.

In discesa Gallo sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i colleghi della Squadra Mobile. Agenti che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto stamattina. A chiamare le forze dell'ordine è stato proprio il tunisino ferito. A sparare - e su questo non vi sarebbero dubbi - sarebbe stato un italiano, non un extracomunitario.

La Procura ha aperto un'inchiesta che viene coordinata direttamente dal procuratore Giovanni Di Leo.

Il tunisino ferito, già sentito dai poliziotti, avrebbe detto di non conoscere l'uomo che gli ha sparato, ma che è un italiano. Gli agenti hanno rastrellato, cercando un possibile sospetto armato, l'intero centro storico della città dei Templi. Ma le ricerche e i controlli, almeno per il momento, hanno dato esito negativo.

Non è chiaro in che contesto sia maturato il tentato omicidio.