I lavori sulla collina della cattedrale vanno avanti: vietato parcheggiare in via Duomo

Per 45 giorni - a partire dal primo febbraio e fino al 15 marzo - sarà vietato parcheggiare in via Duomo, nel tratto compreso fra piazza Don Minzoni e il civico 151 e dal civico 63 fino al 61. Divieti di sosta che in caso di violazione faranno mettere in moto il carro attrezzi. A disporlo è stato il comando della polizia municipale.

Vanno avanti, infatti, anche se ormai non se ne parla quasi più, i lavori di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorge la Cattedrale e l'intera area Diocesana.

La ditta che si sta occupando degli interventi ha bisogno di spazio ed ha chiesto, ed ottenuto, di occupare il suolo pubblico. Di fatto, i lavori occuperanno parte della carreggiata dove attualmente è consentita la sosta dei mezzi. Quindi dalle ore 7 del primo febbraio e fino al 15 marzo, verranno naturalmente collocati gli appositi cartelli, non si potrà né parcheggiare, né sostare nelle aree destinate al movimento dei mezzi.