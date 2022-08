Via ai lavori di riqualificazione, l'ex Collegio dei Filippini chiude fino al 2023

Chiuderà per quasi un anno e mezzo (salvo ritardi) per "rifarsi il look" l'ex Collegio dei Filippini di Agrigento. La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia di oggi.

La struttura sarà infatti oggetto di importanti interventi di manutenzione e riorganizzazione: un milione e quattrocentomila euro circa di fondi europei per rivedere gli allestimenti museali (che oggi, nei fatti, non esistono), creare un'aula didattica multimediale e soprattutto contrastare l'umidità che oggi sta danneggiando la struttura e rischia di mettere in pericolo anche le tele della collezione Lo Jacono e i preziosi Giambecchina che sono ospitati nella struttura che si trova in centro città.

Fino al dicembre 2023, quindi, tutto chiuso, con la speranza che non avvenga quanto accaduto al museo civico, i cui lavori di completamento si sarebbero dovuti concludere già anni fa e che, ancora oggi, appaiono bloccati.