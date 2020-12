Musumeci strappa la promessa all'impresa: "Il colle della cattedrale pronto in dieci mesi"

"Visto che si è perso molto tempo e non consentiremo altri ritardi, facendo anche numerose ispezioni in cantiere sul personale che sarà utilizzato, chiedo all'impresa un ulteriore sforzo, ovvero accorciare di due mesi la consegna dei lavori rispetto al termine previsto".

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, strappa all'impresa uno "sconto" sui tempi di consegna delle opere di consolidamento del colle che sovrasta la cattedrale di Agrigento che, se fossero rispettati gli impegni, sarebbero concluse entro 10 mesi.

Il responsabile dell'impresa, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta al Genio Civile, al quale hanno preso parte, fra gli altri, anche il sindaco Franco Miccichè e l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, acconsente alla richiesta e illustra il tipo di lavori che saranno eseguiti.

"Collocheremo dei tiranti che sosterranno la struttura, non sappiamo ancora da dove partiremo perchè prima va fatta la pulizia del versante. Al presidente non possiamo dire di no, quindi accorceremo i tempi".