Teatro Valle dei Templi, con "Volare tour" arriva anche Coez

Mentre è ancora in corso il "Volare tour", che con un successo nazionale e ben 15 date sold out sta portando l’artista in giro per tutta Italia, Coez annuncia le date del suo tour estivo "Essere liberi in tour", prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Con i nuovi live, Coez con il suo stile unico tra rap e cantautorato, toccherà i principali festival italiani con 11 date, dopo l’annuncio della tappa al Collisioni Festival, regalando al suo pubblico uno show che continuerà a ripercorrere, a partire dagli esordi, le grandi hit del passato e i successi dell’ultimo album dell’artista Volare (Carosello Records), certificato disco d’oro, rafforzando sempre più l’autentico contatto con il proprio pubblico che ha da sempre caratterizzato le serate live dell’artista.

Uno dei due concerti in Sicilia, il 9 settembre, si terrà al teatro Valle dei Templi di Agrigento (Festival il Mito, in collaborazione con la fondazione Teatro Valle dei Templi)

Il nuovo progetto è arrivato a due anni e mezzo di distanza dal disco "È sempre bello" (doppio disco di platino), che ha consacrato Coez tra i più influenti artisti italiani che con la sua scrittura crossover tra rap e pop è diventato il simbolo del nuovo cantautorato italiano. In "Volare", Coez si racconta con uno stile onesto e senza filtri, caratterizzato da emotività e personalità, suo marchio di fabbrica che lo ha reso unico nel panorama musicale italiano, i cui brani rappresentano un viaggio a tappe che ripercorre canzoni e riferimenti che hanno formato il cantautore nel corso degli anni. Il nuovo disco contiene brani di grande successo tra cui “Wu-Tang”, “Flow Easy”, “Occhi Rossi” (certificato disco d’oro), e “Come nelle canzoni”, uno dei singoli più suonati dalle radio, brano tra i più “shazamati” al mondo e con oltre 18 milioni di stream su Spotify, ancora oggi saldo nella Top 50 della piattaforma.