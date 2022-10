Code sulla “Strada degli scrittori”, i lavori al viadotto Ipsas III mandano il traffico in tilt: automobilisti inferociti

Centinaia di automobilisti hanno “maledetto” la scelta, ammesso che ci fossero alternative, di percorrere la strada statale 640 - nota come la “Strada degli scrittori” - nel tratto che costeggia contrada Mosella, poco distante dalla rotatoria del tempio di Giunone. La presenza di un piccolo cantiere stradale per la manutenzione del viadotto Ipsas III, lungo soltanto 143 metri, ha letteralmente mandato in tilt il traffico. Un apposito impianto semaforico, infatti, regola la viabilità a senso alternato generando code chilometriche di auto e mezzi pesanti.

Il tratto interessato dai lavori è ormai sempre più trafficato a qualunque ora del giorno e rappresenta un’arteria stradale fondamentale per l’ingresso e l’uscita dei mezzi dalla città dei templi per Caltanissetta e Catania.

Con l’aggravante che la parte più critica del percorso coincide proprio con lo svincolo di contrada Mosella, la cui omonima strada rimane una validissima alternativa al caotico Villaggio Mosè. Svincolo molto pericoloso e in preda all’anarchia più totale per la mancanza di un necessario impianto semaforico chiesto, inutilmente, a gran voce ormai da anni. E non è un caso che, ciclicamente, proprio in quel punto, si verificano incidenti anche gravi causati dall’assoluta mancanza di regole sulla precedenza.

La strada della Mosella è al centro di un dibattito da anni a causa delle condizioni disastrose in cui versa il manto stradale. Questo tratto stradale, di circa 2 chilometri, pur essendo di fondamentale importanza, rappresenta ancora oggi il perfetto esempio della totale - e a questo punto inspiegabile - incapacità di effettuare un intervento risolutivo e definitivo: un tema divenuto ormai un “evergreen” da riesumare durante le campagne elettorali e che puntualmente rimane un eterno incompiuto.