Orari di prenotazione non rispettati e rischio assembramenti nell'hub del Palacongressi: scoppia la protesta

I vaccinanti lamentano diversi disservizi non ultimo anche quello della carenza delle sedie per gli anziani in attesa

Ancora problemi nella gestione dei flussi di ingresso si sono verificati nell'hub vaccinale del Palacongressi di Villaggio Mosè, dove nel pomeriggio si è creata la calca di persone, sia in strada che all'interno dell'area, con la formazione di potenzialmente rischiosi assembramenti di soggetti tra l'altro ritenuti "fragili" in prossimità di uno dei varchi di accesso alla struttura.

Il caos, anche in questo caso, si deve alla possibilità di somministrazione dei vaccini anche senza prenotazione, secondo molte delle persone che abbiamo incontrato questo avrebbe mandato in tilt la struttura organizzativa generando lunghe attese anche per quanti avevano già fissato l'appuntamento per ricevere la seconda dosa. In molti hanno anche lamentato la carenza di comodi ambienti di attesa e di adeguati servizi per le persone fragili come le sedie a rotelle. “Non pretendiamo tanto – ci dice rammaricata una signora che da oltre due ore attende il proprio turno - ma almeno un minimo di umanità”