Strisce pedonali su sfondo rosso irregolari? Il Codacons rilancia: “Serve anche il nullaosta della Soprintendenza”

Nonostante la lieve pioggia, continuano in centro città i lavori di rifacimento delle strisce pedonali che, facendo leva su quanto disciplinato dall'articolo 40 del codice della strada, per Codacons sarebbero irregolari. Il caso era stato sollevato nei giorni scorsi dall'associazione dei consumatori che, tramite il responsabile regionale per la trasparenza negli enti locali, Giuseppe Di Rosa, contestano la colorazione rossa utilizzata per gli attraversamenti pedonali che, per come denunciato dal Codacons, non essendo prevista dalla normativa, potrebbe portare anche a problemi di carattare risarcitorio in caso di incidenti ai pedoni.

Codacons, però, oggi punta l'indice anche sui vincoli urbanistici che gravano su piazza Vittorio Emanuele e che, secondo il responsabile dell'associazione, la nuova segnaletica orizzontale voluta dal Comune dovrebbe essere autorizzata dalla soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento.

Giuseppe Di Rosa, che a Palazzo dei Giganti è stato anche vice presidente del consiglio comunale, ai microfoni di AgrigentoNotizie, si dice consapevole che il “caso strisce” non rappresenti un problema rilevante per la città. Ma nello stesso tempo evidenzia l'irregolarità dei lavori eseguiti in una zona che, nel raggio di poche decine di metri, accoglie la sede territoriale del governo, la Questura e il Comando provinciale dei carabinieri. Sulle strisce rosse Giuseppe Di Rosa insomma annuncia battaglia. Intanto gli operai continuano a lavorare e, qualora non fosse stata utilizzata una vernice idonea, in breve tempo le strisce scolorirebbero e quindi la controversia tra Codacons e Comune cesserebbe in modo tacito.