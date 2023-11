Discarica di amianto in pieno centro, la denuncia del Codacons: “La salute dei cittadini è a rischio e nessuno vede niente?”

Cantiere potenzialmente pericoloso per la presenza di amianto in pieno centro ad Agrigento, a segnalare il problema è Giuseppe Di Rosa di Codacons. Dal 26 ottobre scorso, il tratto finale di via Atenea che si interseca tra il piazzale Aldo Moro e la via Roma, è interessato dai lavori di riparazione della condotta idrica che aveva provocato il cedimento dell'asse stradale. Dopo i necessari scavi, gli operai hanno rimosso le vecchie tubazioni rotte in amianto che sono state lasciate in cantiere senza adottare nessuna delle precauzioni previste dalle vigenti normative. In pratica, secondo il responsabile dell'associazione dei consumatori Di Rosa, per evitare la diffusione in aria delle pericolose polveri di amianto, i tubi dovevano essere adeguatamente isolati e sigillati ma che invece, sono stati lasciati scoperti come se non si trattasse di rifiuti speciali e potenzialmente cancerogeni. Codacons chiede dunque l'immediata rimozione dei pericolosi materiali e la bonifica dell'area che, per la sua ubicazione, è intensamente frequentata dalla collettività. Giuseppe Di Rosa, dai microfoni di AgrigentoNotizie punta l'indice anche sui soggetti che avrebbero dovuto vigilare sullo svolgimento dei lavori stessi che, in questo caso, sono curati da Aica ma che interessano un'area comunale.