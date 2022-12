Illuminazione pubblica fuori uso in molte zone della città, Codacons: "Si faccia rispettare il contratto"

Impianto luci cittadine, il Codacons scrive all’amministrazione comunale: "Faccia rispettare il contratto ed il capitolato d’oneri, eliminati pali della luce mai sostituiti e riparazioni effettuate fuori ogni termine di contratto". Ad avviare l'iniziativa è il responsabile regionale dipartimento trasparenza enti locali in considerazione dello "scarsissimo impegno in tal senso degli uffici comunali a ciò deputati, che poco si preoccupano, all’evidenza, dello stato in cui versano strade, quartieri e strutture della nostra città".

I cittadini - secondo quanto riportato da Di Rosa - lamentano "il mal funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione con eliminazione indiscriminata e, scriteriata in ragione della tutela della pubblica incolumità, a cui presidio è posta l’illuminazione delle strade, di punti luce, che non vengono sostituiti, come comprovato da foto e link video di segnalazioni pervenute da cittadini".

"Adesso - conclude Di Rosa - l’amministrazione effettui un pronto e fattivo riscontro alla presente con l’avvertimento che, laddove il presente stato di cose dovesse permanere e dovesse riscontrarsi il perdurante disinteresse dell’amministrazione alla problematica, ci vedremo costretti, in funzione della tutela degli interessi dei cittadini consumatori, che per tale servizio, appare pure superfluo ricordarlo, sono costretti a corrispondere al comune un ulteriore balzello chiamato Tasi, ad attivare i rimedi concessi dalla legge, segnalando l’inerzia alla Corte dei Conti, per l’evidente danno erariale, e alla Procura della Repubblica di Agrigento, per quanto di competenza".