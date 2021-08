Mostra "L'uomo quantico", monta la polemica: Codacons chiede gli atti

Fornire tutti gli atti autorizzativi della mostra "L'uomo quantico" di Gianfranco Meggiato. A chiederlo al Consiglio del Parco archeologico è il Codacons provinciale.

In una nota il vicepresidente Giuseppe Di Rosa, ha infatti avanzato richiesta per il rilascio "di tutti i documenti deliberativi che compongono la pratica, relativa alla autorizzazione ed al patrocinio con costi ed eventuali introiti dello svolgimento presso il Parco archeologico della mostra" che è comunque ancora in svolgimento.

Una mostra che, come aveva anticipato il nostro giornale, avrà un valore di circa 250mila euro e la cui installazione avrà un aggravio sui biglietti dei visitatori, che aumenteranno di 2 euro (con un ritorno in percentuale per il Parco sul singolo aumento).