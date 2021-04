Nuovi impianti pubblicitari in città, Codacons chiede accesso agli atti al Comune

Nuovi impianti pubblicitari in città, Codacons presenta una richiesta di accesso agli atti al Comune.

A comunicarlo è il vicepresidente provinciale ed ex sostenitore politico dell'attuale amministrazione Giuseppe Di Rosa. "Dopo alcuni anni di lotta per riportare la legalità nella gestione della pubblicità cartellonistica nella nostra città, oggi ci giungono foto e segnalazioni di nuovi impianti pubblicitari. Abbiamo già effettuato nota per l’accesso agli atti richiedendo copia dell’eventuale bando, di tutte le eventuali autorizzazioni rilasciate, tenendo in considerazione il regolamento vigente sugli stessi impianti, se nulla ci sfugge, nessun bando è stato effettuato e nessuna percentuale di nuovi impianti è stata autorizzata dalle istituzioni delegate".